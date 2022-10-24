Брюссель, , 23:59 — REGNUM В ЕС считают законным решение правительства Косово о перерегистрации автомобилей, зарегистрированных властями Сербии в Косово, однако настаивают на переносе окончания срока льготной перерегистрации на десять месяцев. Об этом 24 заявил пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано в ответ на запрос косовского телеканала RTV Dukagjini.

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Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что продление времени действия льготной перерегистрации позволит провести кампанию по информированию и консультированию населения.

В правительстве Косово намерены запретить передвижение по Косово автомобилей с номерами Косово и Метохии и требуют их перерегистрации. Однако из десяти тысяч владельцев автомобилей с такими номерами в Косово согласились пойти навстречу албанским властям лишь 15 человек. В случае вступления решения в силу с 1 ноября не поменявшим номера автовладельцам будет грозить изъятие автомобиля.

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