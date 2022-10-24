Йошкар-Ола, 24 октября, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Швейное предприятие «Йолочка», как и многие в настоящее время предприятия региона, оказывает помощь мобилизованным жителям республики. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Марий Эл Юрий Зайцев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

Он напомнил, что во время пандемии компания быстро сориентировалась и начала шить маски. Сейчас «Йолочка» в числе одной из первых откликнулась на призыв и приступила к пошиву спальных мешков.

«На сегодня ими сшито более 300 спальных мешков из ткани с водоотталкивающей обработкой, выдерживающих температуру до — 25 градусов», — констатировал глава региона.

Зайцев тепло поблагодарил компанию и подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в развитии таких производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная группа граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, отправилась из Йошкар-Олы в учебный центр в Ульяновской области 22 октября. Как и ранее, военнослужащие отправились в путь от «Арены Марий Эл».

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