Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 23:47 — REGNUM Футбольный клуб «Сассуоло» из Реджо-нель-Эмилии в последнем матче 11-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 одержал волевую победу над «Вероной». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Футбольный клуб «Сассуоло» Sassuolocalcio.it

Забитыми мячами в составе «черно-зеленых» отметились Арманд Лориенте (32’ Педро Обьянг) и Давиде Фраттези (74’ Хамед Траоре). Единственный гол «Вероны» на второй минуте забил 30-летний итальянский защитник Федерико Чеккерини после передачи Фабио Депаоли.

Желтые карточки получили Федерико Чеккерини, Мартин Эртич, Давиде Фараони и Милан Дюрич. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Санторо.

Составы команд:

«Сассуоло»: Консильи, Айхан, Тольян, Эртич, Кириакопулос, Обианг (Лопес, 62’), Фраттези, Д’Андреа (Траоре, 62’), Торстведт, Лориенте (Сейде, 72’), Пинамонти.

«Верона»: Монтито, Фараони, Хин, Чеккерини (Мангани, 67’), Гюнтер, Депаоли, Велозу (Сулемана, 67’), Верди (Дюрич, 84’), Тамез, Генри (Лазанья, 67’), Пикколи (Каллон, 30’).

«Сассуоло», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 15 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с пятью очками осталась на 19-й позиции.