Скопье, , 23:50 — REGNUM Мэр Скопье Данела Арсовска 24 октября заверила граждан в том, что водоснабжение столицы Северной Македонии будет осуществляться в бесперебойном режиме.

Водопровод

Ранее в профсоюзе водопроводчиков Скопье пообещали устроить забастовку и воспрепятствовать нормальному водоснабжению города в случае, если глава Водопровода Скопье не будет отправлен в отставку.

«Что касается предупреждений о забастовке. Я поддерживаю право работников использовать свое право на забастовку всякий раз, когда они считают, что их права были нарушены. Но я хочу обратиться к работникам с призывом не становиться орудием тех, кто хочет использовать их для реализации своих политических целей», — заявила мэр Скопье.

Также Арсовска призвала прокуратуру обратить внимание на попытку помешать работе государственного предприятия.

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