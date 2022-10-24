Ижевск, , 23:39 — REGNUM В Удмуртии прошло первое заседание оперативного штаба, созданного для организации эффективного взаимодействия органов власти в рамках режима базовой готовности. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Первое заседание оперативного штаба Удмуртии пресс-служба правительства Удмуртии

Глава республики Александр Бречалов, который возглавляет штаб, в качестве первоочередной задачи назвал координацию действий как органов региональной и муниципальной власти, так и контрольно-надзорных, правоохранительных органов республики.

В связи с большим количеством задач в штабе организовано несколько рабочих групп по направлениям. Первое — это антитеррористическая защищенность критически важных объектов и поддержание общественного порядка. Второй блок — развитие экономики, расширение выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Третьим важным направлением стала поддержка мобилизованных, военнослужащих и вернувшихся со специальной военной операции, а также их семей.

«Мы с вами выбрали путь адресной, персонифицированной поддержки. Потребности у семей абсолютно разные: привезти и наколоть дрова или сменить садик для ребенка на тот, который ближе к дому», — напомнил глава республики.

Социальному блоку правительства поручено подготовить комплексную программу поддержки военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, и их семей. Программа должна включать медицинское и социальное обслуживание, психологическую реабилитацию, трудоустройство, вовлечение в общественную жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Удмуртия в рамках частичной мобилизации отправила новую группу мужчин в воинские части для прохождения переподготовки. Проводы военнослужащих прошли со сборного пункта Военного комиссариата республики. Кроме близких и друзей на каждое такое мероприятие приходят неравнодушные жители региона. Также всегда при отправке мобилизованных работают волонтеры.

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