Зальцбург, Австрия, 24 октября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. 25 октября австрийский футбольный клуб «Ред Булл Зальцбург» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с лондонским «Челси». Встреча пройдет в Вальс-Зиценхайме на стадионе «Ред Булл Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

В последний раз «Челси» и «Ред Булл Зальцбург» играли между собой 14 сентября в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг (48’ Мейсон Маунт) и Ноа Окафор (75’ Чиквубуйке Адаму).

После четырех сыгранных матчей «Челси» с двумя победами и семью набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы E. «РБ Зальцбург», набрав шесть очков, располагается на второй позиции.