Приштина, Сербия, 24 октября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Парламент Косово 24 октября принял стратегию безопасности на период с 2022 по 2027 годы, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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В ходе голосования по документу «за» высказались 60 депутатов, еще один воздержался. 23 депутата не приняли участие в голосовании, несмотря на присутствие в зале заседаний.

Ранее оппозиционные депутаты обвинили составителей стратегии в неграмотности и потребовали возвращения законопроекта в комиссию по безопасности для доработки.