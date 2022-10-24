Москва, 24 октября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Российский актер Александр Устюгов попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Цитата из видеоинтервью Александр Устюгов

Состояние артиста средней степени тяжести. Ожидается, что Устюгов несколько дней проведет в стационаре.

Напомним, Александр Устюгов известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Отцы и дети», «Чума», «Двадцать восемь панфиловцев», «Викинг» и «Золотая Орда». Артист также ведет музыкальную деятельность и выступает в театрах.