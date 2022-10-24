Дортмунд, Германия, , 23:29 — REGNUM 25 октября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» футбольный клуб «Боруссия» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 сыграет с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. После четырех сыгранных туров «шмели» с двумя победами и семью набранными очками занимают второе место в турнирной таблице группы G. «Манчестер Сити», набрав десять очков, располагается позицией выше.

В последний раз «Манчестер Сити» и «Боруссия» играли между собой 14 сентября в матче 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Тот матч завершился волевой победой «горожан» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Джуд Беллингем (56’ Марко Ройс), Джон Стоунс (80’ Кевин Де Брёйне) и Эрлинг Холанд (84’ Жоау Канселу).