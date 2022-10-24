Приштина, Сербия, , 23:34 — REGNUM Косовский эксперт по вопросам безопасности Агим Муслиу 24 октября заявил, что армия Сербии «по странному стечению обстоятельств» регулярно проводит учения у границ Косово каждый раз, когда приближается дата окончания срока действия какого-либо из Брюссельских соглашений.

Учения Africom.mil

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, эксперт обратил внимание на недавнее появление в социальных сетях и СМИ сообщений о доставке сербской тяжелой военной артиллерии к границе Косово и назвал такую политику чертой «сербского пропагандистского стиля».

Ранее Муслиу призывал внимательней относиться к прибывшим из России после объявления частичной мобилизации, поскольку среди них якобы могут находиться агенты ФСБ и разведки РФ.

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