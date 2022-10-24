Ижевск, , 23:26 — REGNUM Удмуртия в рамках частичной мобилизации отправила новую группу мужчин в воинские части для прохождения переподготовки. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Отправка мобилизованных из Удмуртии

Торжественные проводы военнослужащих прошли 23 октября со сборного пункта Военного комиссариата республики. Кроме близких и друзей на каждое такое мероприятие приходят неравнодушные жители региона. Также всегда при отправке мобилизованных работают волонтеры.

По словам местной жительницы Рамзии Гатауллиной, на каждую отправку мужчин в военные части они приходят вместе с дочерью. Приносят мобилизованным продукты питания в дорогу.

«Все продукты рассчитаны на дорогу, иногда путь до воинских частей не близкий. Каждому говорим, что будем ждать обратно — живём мы в доме напротив. Оттуда у меня вернулся внук, сейчас хочется помочь и другим мужчинам. Заходим в автобусы перед отправкой — всем желающим передаём продукты, обнимаем на дорогу, желаем удачи и вернуться с победой», — рассказала женщина.

Со словами напутствия перед отправкой к мобилизованным обратились представили военкомата, разных конфессий. На мероприятии присутствовал заместитель председателя правительства Удмуртии Ильяс Ханнанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в воинскую часть в городе Вольске Саратовской области, где сейчас проходят подготовку мобилизованные жители Удмуртии, отправился преподаватель Ижевской медакадемии, доцент кафедры медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности Андрей Палёха. Преподаватели медакадемии будут обучать военнослужащих навыкам оказания первой медицинской помощи.

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