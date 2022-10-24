Нижний Новгород, 24 октября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Живущая в Нижегородской области семья с детьми в возрасте до 16 лет тратит на одного человека в среднем 15,6 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит Нижегородстат по итогам изучения бюджета 830 домашних хозяйств.

Publicdomainpictures.net Продукты

В ведомстве отмечают, что во втором квартале 2022 года расходы нижегородских семей увеличились на 3,5% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Читайте также: Какую минимальную зарплату хотят получать жители Нижнего Новгорода?

Основной статьёй расходов по-прежнему остаётся питание, на которое у семей с одним ребенком ежемесячно уходит около 6,6 тысячи рублей, а с двумя детьми и более — 6,5 тысячи.

Траты на непродовольственные товары достигают 5 тысяч рублей в месяц.

При этом треть этой суммы нижегородские семьи расходуют на покупку одежды и обуви, также 18% — на товары для дома, а ещё 14% — на медикаменты и косметику.

Меньше всего денег они тратят на услуги — порядка 3,8 тысячи рублей ежемесячно.

Читайте также: Каждый третий нижегородец жалуется на острую нехватку зарплаты