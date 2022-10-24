Москва, 24 октября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА готов расстаться с казахстанским защитником Бахтиером Зайнутдиновым, если поступит предложение из Европы. Об этом 24 октября сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов

В текущем сезоне Бахтиер Зайнутдинов принял участие в 15 матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

За ЦСКА 24-летний футболист выступает с 25 августа 2020 года после перехода из «Ростова» за 2 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Зайнутдинова в 3,5 миллиона евро.