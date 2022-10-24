Нижний Новгород, , 23:22 — REGNUM Мэрия Нижнего Новгорода отсудила у компании «Мегафон» 9 млн рублей за неработающие платные парковки. Об этом сообщили в Арбитражном суде Нижегородской области.

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Отмечается, что городские власти подали в суд иск на взыскание с концессионера 22,3 млн рублей неустойки за нарушение сроков исполнения соглашения, заключенного в конце 2020 года.

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По условиям договора, «Мегафон» должен был в течение шести месяцев организовать не менее 5 000 платных парковочных мест. Но полноценный ввод в эксплуатацию парковочной системы в столице Приволжья не состоялся.

Однако, суд согласился удовлетворить исковое заявление нижегородского муниципалитета только частично — с «Мегафона» взыскали лишь 9 млн рублей и продолжат начислять пеню, исходя из ставки 0,007% от суммы в 200 млн рублей за каждый день просрочки, начиная с 21 июля 2022 года.

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