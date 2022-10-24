Венеция, Италия, , 23:17 — REGNUM Главный скаут итальянского футбольного клуба «Венеция» Александер Мента подтвердил информацию об интересе к 24-летнему форварду ЦСКА и сборной России Федору Чалову.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

«Мы бы хотели подписать Федора Чалова. Он находится в шорт-листе «Венеции», планирует сделать запрос в ЦСКА. Чалов нам очень нравится», — цитирует Менту издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Федор Чалов принял участие в 14 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также форвард получил две желтые карточки.

Действующее соглашение Чалова с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 7,5 миллиона евро.