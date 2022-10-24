Скопье, , 23:16 — REGNUM Инфляция в Северной Македонии достигла исторического максимума на фоне мирового экономического и энергетического кризиса в 2022 году. Об этом говорится в опубликованном 24 октября отчете Всемирного банка по Западным Балканам, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Инфляция

Во Всемирном банке отмечают, что инфляция в Македонии непропорционально сокращает реальные доходы наименее обеспеченных слоев населения.

По мнению экспертов организации, избежать замедления экономического роста в стране можно будет благодаря ужесточению монетарной политики. Правительство Северной Македонии призвали оказать поддержку слоям населения, особо уязвимым перед лицом энергетического кризиса.

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