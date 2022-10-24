Париж, , 23:09 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» готов предложить 35-летнему атакующему полузащитнику сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси новый двухлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/24. Об этом 24 октября сообщает издание Le Parisien.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, новое соглашение также будет включать опцию продления до 2025 года.

Действующий контракт Месси с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. После завершения сезона аргентинец может покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 35-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 11 турах французской Лиги 1 2022/23, в которых отметился шестью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Суммарно на поле аргентинец провел 967 минут.