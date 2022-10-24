Ижевск, 24 октября, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Директор единого оператора городских общественных пространств «Парки Ижевска» Сергей Буторин высказался в защиту своей команды, которая организовала праздник с бесплатной раздачей арбузов, когда образовалась давка. Он считает, что компания делает большой подарок городу, когда что-то дарит людям.

Дыни

Он отметил, что ранее в парке уже проходило мероприятие с бесплатной раздачей тыкв, но такого ажиотажа тогда не возникло. Причем организованы и оба праздника, и их завершение с раздачей продукции были по аналогичной схеме.

«Первая мысль: арбузы хотелось больше, чем тыквы. Если бы я выбирал между тыквой и арбузом, я бы выбрал арбуз, например», — цитирует директора компании «Комсомольская правда — Ижевск». Буторин подчеркнул, что организаторы получили массу позитивных откликов на мероприятия с тыквой и с бесплатными арбузами.

При этом он недоумевает, почему при раздаче полосатых ягод возник такой ажиотаж.

«Тут мне хочется задать вопрос людям: как вам нужно это организовать, чтобы не было такой ситуации?» — задается вопросом директор «Парков Ижевска».

Уточняется, что после мероприятия с арбузами команда оценивает все возможные риски, и теперь большие сомнения вызывает проведение ранее запланированного дня дынь, завершением которого вновь хотели сделать бесплатную раздачу бахчевых.

Как сообщало ИА REGNUM, в ижевском парке Горького состоялось мероприятие под названием «Арбузник». Жителям города организаторы планировали раздать 10 тонн арбузов бесплатно. Однако когда был дан старт завершающему этапу праздника с раздачей, возникла давка. «Мы не можем отвечать за то, как ведут себя люди. Мы можем лишь дать людям возможность прийти на праздник, а контролировать воспитание и меры приличия каждого мы не в силах», — прокомментировали инцидент в компании «Парки Ижевска».

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