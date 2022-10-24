Москва, 24 октября 2022, 22:59 — REGNUM Владислав Тирон, исполнивший в сериале «Триггер» роль Матвея Селиванова, рассказал, что примерно около года время не брал роли. Об этом 24 октября сообщает «Газета.ru».
Актёр пояснил, что временно уйти из профессии (до января 2022 года) он решил из-за того, что хотел посмотреть, как на него повлияет подобная пауза. Он напомнил, что занимается актёрским мастерством с детства и ему захотелось «выйти из игры». «Посмотреть на все стороны, понять, действительно, ли я хочу заниматься этим», — сказал Тирон.
Он добавил, что, таким образом, хотел принять взвешенное решение о том, хочет ли он и дальше быть в профессии. «И не зря, раз, как вы сказали в самом начале интервью, 2022-й стал годом моего творческого прорыва», — отметил актёр.
Напомним, до «Триггера» зрители могли видеть Владислава Тирона в таких фильмах и сериалах, как «Ёлки последние», «Неуловимые», «Детективный синдром» и других. Сейчас актёр снимается в сериале «Азазель» на основе одноимённого романа Бориса Акунина, он исполнит в нём роль главного героя — молодого Эраста Фандорина.
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