Москва, 24 октября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Владислав Тирон, исполнивший в сериале «Триггер» роль Матвея Селиванова, рассказал, что примерно около года не брал роли. Об этом 24 октября сообщает «Газета.ru».

Фото предоставлены компанией Экспоконтент — представителем организатора рынка Mipcom в России Презентация «Триггера» в Каннах

Актёр пояснил, что временно уйти из профессии (до января 2022 года) он решил из-за того, что хотел посмотреть, как на него повлияет подобная пауза. Он напомнил, что занимается актёрским мастерством с детства и ему захотелось «выйти из игры». «Посмотреть на все стороны, понять, действительно ли я хочу заниматься этим», — сказал Тирон.

Он добавил, что, таким образом, хотел принять взвешенное решение о том, хочет ли он и дальше быть в профессии. «И не зря, раз, как вы сказали в самом начале интервью, 2022-й стал годом моего творческого прорыва», — отметил актёр.

Напомним, до «Триггера» зрители могли видеть Владислава Тирона в таких фильмах и сериалах, как «Ёлки последние», «Неуловимые», «Детективный синдром» и других. Сейчас актёр снимается в сериале «Азазель» на основе одноимённого романа Бориса Акунина, он исполнит в нём роль главного героя — молодого Эраста Фандорина.