Приштина, Сербия, 24 октября 2022, 23:09 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 октября провел встречу с президентом Мальты Джоджем Веллой. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили отмену виз ЕС для Косово, текущий энергетический кризис в Европе и Берлинский процесс.
В ходе встречи Культи поблагодарил островное государство за признание Косово и поддержку вступления Косово в Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Косовский политик ознакомил Веллу с достижениями своей политики и отметил, что планирует превратить Косово в экспортно-ориентированную экономику.
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