Приштина, Сербия, , 23:09 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 октября провел встречу с президентом Мальты Джоджем Веллой. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили отмену виз ЕС для Косово, текущий энергетический кризис в Европе и Берлинский процесс.

Мальта Berit Watkin

В ходе встречи Культи поблагодарил островное государство за признание Косово и поддержку вступления Косово в Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Косовский политик ознакомил Веллу с достижениями своей политики и отметил, что планирует превратить Косово в экспортно-ориентированную экономику.

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