Приштина, Сербия, 24 октября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 октября провел встречу с президентом Мальты Джоджем Веллой. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили отмену виз ЕС для Косово, текущий энергетический кризис в Европе и Берлинский процесс.

Berit Watkin Мальта

В ходе встречи Курти поблагодарил островное государство за признание Косово и поддержку вступления Косово в Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Косовский политик ознакомил Веллу с достижениями своей политики и отметил, что планирует превратить Косово в экспортно ориентированную экономику.