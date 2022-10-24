Скопье, , 23:55 — REGNUM Экс-премьеру Северной Македонии Зорану Заеву 24 октября пришлось прервать встречу с министром иностранных дел сепаратистского Косово Доникой Гервалой и попросить ее покинуть его офис после произнесенных ею угроз. Об этом сообщило издание «Экономика онлайн».

Доника Гервала-Шварц, глава МИД Косово в правительстве Альбина Курти Mfa-ks.net

Гервала во время переговоров с Заевым потребовала от Северной Македонии срочно покинуть проект «Открытые Балканы». Если Скопье не захочет это сделать, оно «будет иметь дело» с Приштиной, сказала глава МИД сепаратистского образования.

Оказавшись в неловкой ситуации, Заев попросил Гервалу покинуть его офис.

Напомним, что сепаратистское Косово выступает против проекта региональной интеграции под названием «Открытые Балканы», в котором участвуют Сербия, Северная Македония и Албания.