Ижевск, , 22:51 — REGNUM В Удмуртии планируют расширить перечень направлений, по которым возможно использовать средства дорожного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета региона.

Трамвайные пути Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам глава миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев представил проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О дорожном фонде Удмуртской Республики». Изменениями предлагается добавить возможность расходования средств фонда на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей, находящихся на одном уровне с проезжей частью.

Также предложено направлять средства дорожного фонда на предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим содержание автомобильных дорог общего пользования, на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, машин и механизмов, которые связаны с выполнением дорожных работ.

Кроме того, межбюджетные трансферты дополняются направлением местным бюджетам и предполагают внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением.

Как сообщало ИА REGNUM, летом на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров в Ижевске рядом с трамвайными путями произошло разрушение проезжей части. По словам очевидцев и по фотографиям в социальных сетях, в огромный провал попал легковой автомобиль.

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