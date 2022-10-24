Вильярреаль, Испания, , 22:50 — REGNUM Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери займет аналогичную должность в «Астон Вилле». Об этом 24 октября сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери Aleksandr Osipov

По информации источника, 50-летний испанский специалист официально ступит в должность с 1 ноября, когда будет решен вопрос с разрешением на работу в Англии. Унаи Эмерик будет получать около 7 миллионов евро в год.

После 12 сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2022/23 «Астон Вилла» из Бирмингема, одержав три победы и набрав 12 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.