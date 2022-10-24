Бишкек, , 22:40 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства, в соответствии с которым государственные органы и все представители бизнеса будут обязаны предоставлять информацию местным спецслужбам.

В ведомстве утверждают, что сделано это будет «в интересах обеспечения национальной безопасности».

В этот список войдут министерства, ведомства, местные госадминистрации, органы местного самоуправления, воинские формирования, частные и государственные предприятия и компании, индивидуальные и иные предприниматели.

Помимо предоставления любой информации, которую затребуют представители ГКНБ, все госорганы также будут обязаны обеспечить безвозмездное использование своих информационных систем и баз данных исключительно для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности.

Если правительство Киргизии одобрит этот документ, то он вступит в силу уже в начале января 2023 года.

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