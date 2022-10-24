Брянск, 24 октября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на одном из железнодорожных перегонов в Брянской области, сообщил 24 октября губернатор региона Александр Богомаз на своей странице в соцсетях.

Wallspaper.ru Железная дорога

Взрывное устройство неустановленного типа сработало на перегоне между Новозыбковом и Злынкой.

В результате железнодорожные пути получили повреждения. Никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Информация уточняется.