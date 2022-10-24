Миасс, Челябинская область, , 22:39 — REGNUM В Миассе Челябинской области полицейские выявили склад нелегальных алкогольных напитков. Об этом сообщает 24 октября пресс-служба регионального главка МВД.

Алкоголь

Всего в четырёх гаражных боксах находилось более пяти тысяч бутылок. Владельцем товара оказался 37-летний местный житель. При этом у него отсутствует лицензия для занятия данным видом деятельности.

Продукция изъята. По предварительным данным, стоимость партии составляет не менее 1,5 млн рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело. За незаконный оборот алкоголя мужчине грозит пять лет колонии.