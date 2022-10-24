Йошкар-Ола, , 22:38 — REGNUM До конца 2022 года инженеры Йошкар-Олинской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получат на вооружение комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2 на базе автомобиля КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Проезд механизированной колонны Марина Каширская © ИА REGNUM

В военном ведомстве подчеркнули, что данная модель значительно превосходит своих предшественников по времени установки и мобильности. Комплект состоит из четырех машин на базе трехосного шасси КамАЗ-53 501.

Основное отличие новой модели от предыдущих модификаций состоит в применении гидравлической лебедки для сборки и разборки моста вместо механической. Это позволяет увеличить скорость раскрытия и опускания мостового блока в большем диапазоне.

Тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2 предназначены для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3,5 м с целью пропуска колесной и гусеничной техники. Одна переправа может быть организована с помощью механизированного моста менее чем за час.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Марий Эл проходили командно-штабные учения с Йошкар-Олинским соединением Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которые проводятся в соответствии с ранее намеченным планом подготовки. В общей сложности в проведении учений было задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

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