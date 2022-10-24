Джалал-Абад, Киргизия, 24 октября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. В городе Джалал-Абаде на юге Киргизии состоялся митинг в поддержку президента Садыра Жапарова и председателя госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева, передают киргизские СМИ.

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Участие в акции приняли несколько десятков местных жителей, которые заявили о том, что «полностью поддерживают политику руководства страны».

«Жапаров и Ташиев — это наши ханы. Кроме них нам никто не нужен», — заявил один из организаторов митинга.

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Также он обвинил задержанных оппозиционных политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, во «вредительстве» и «желании получить тёплое кресло с денежной должностью».

«Обращаемся к НПО с требованием прекратить будоражить страну. Если вы этого не сделаете, то придут джигиты «Кырк чоро» (националистическая организация «Сорок витязей») и поставят вас на место», — пригрозил участник митинга.

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