Нижний Новгород, , 22:36 — REGNUM Строительство фуникулёра у Нижегородского кремля планируют завершить до конца 2022 года. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету и налогам законодательного собрания Нижегородской области.

Нижегородский кремль и памятник В. Чкалову Андрей Репин © ИА REGNUM

По имеющейся информации, верхняя станция фуникулёра готова уже на 95%, а нижняя — на 70%.

Строителям осталось провести работы по монтажу электрооборудования и по благоустройству, а также закупить мебель и технику для кафе, которое будет размещаться на территории станции. Также всё ещё не закончено бетонирование наклонного хода тоннеля и не начаты отделочные работы.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость строительства в Нижегородском кремле однопутного фуникулёра с одним вагоном, способным вместить до 40 человек, уже превысила 1,3 млрд рублей. Отметим, что первоначально ввести его в эксплуатацию планировали к 800-летию Нижнего Новгорода, но затем сроки перенесли на лето 2022 года.