Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. 25-летний бразильский фланговый нападающий Малком с оценкой 9.55 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком последнего матча 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Зенит» — «Сочи».

Fc-zenit.ru Малком

В матче с «Сочи» Малком отметился двумя забитыми мячами, двумя удачными отборами и двумя выигранными единоборствами. Точность передач бразильца составила 89%.

В текущем сезоне на счету бразильского нападающего 11 забитых мячей и пять результативных передач в 14 матчах регулярного чемпионата России по футболу. Также Малком получил одну желтую карточку.

За «Зенит» Малком выступает с 2 августа 2019 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 22 миллиона евро.