Лос-Анджелес, США, , 22:35 — REGNUM Голливудская звезда Генри Кавилл официально анонсировал своё возвращение к роли Супермена. Актёр опубликовал видео 24 октября на своей странице в соцсети.

Генри Кавилл Цитата из к/ф «Человек из стали». Реж. Зак Сеайдер. 2013. США — Великобритания

«Изображение, которое вы видите в этом посте, и то, что вы видели в конце «Черного Адама», — это лишь малая часть того, что будет дальше», — заявил Кавилл, показав зрителям фотографию, на которой он запечатлён в костюме супергероя. Он также пояснил, что решил повременить с официальным объявлением из-за того, что хотел, чтобы как можно больше людей увидели новый фильм с Дуэйном Джонсоном.

Напомним, Супермен в исполнении Генри Кавилла появляется в сцене после титров «Чёрного Адама». Стоит отметить, что этот отрывок фильма выложили в Сеть ещё до премьеры кинокомикса.

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