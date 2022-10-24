Нижний Новгород, 24 октября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Двух сотрудниц миграционного отдела управления МВД по Нижегородской области суд признал виновными в мошенничестве при оформлении загранпаспортов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Гособвинение представило доказательства того, что в 2019 и 2020 годах полицейские присваивали госпошлину, полученную при оформлении заявлений от граждан о выдаче загранпаспортов и других миграционных документов.

При этом мошенницы подделывали документы о её уплате, а заявителям предлагали отдать деньги им вместо того, чтобы стоять в очереди в кассу.

В итоге суд приговорил их к четырём года и шести месяцам, а также к трём годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре и три года соответственно.