Челябинск, 24 октября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. В Челябинске продавец-кассир перевела мошенникам более 2 млн рублей, которые взяла в кредит. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

​​​​​​​Установлено, что неизвестные позвонили даме 1973 года рождения от имени сотрудников банков и заявили, что неизвестные якобы получили несанкционированный доступ к её банковской карте и пытаются оформить на неё кредит. И чтобы «аннулировать заявку», порекомендовали взять кредит и перевести деньги на «безопасный счёт».

Женщина взяла пять кредитов и перевела деньги неизвестным. А затем поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Теперь по факту очередного мошенничества возбуждено уголовное дело.