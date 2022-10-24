Уагадугу, 24 октября 2022, 22:34 — REGNUM Не менее десяти военнослужащих армии Буркина-Фасо убиты и еще порядка 50 ранены в результате нападения боевиков на одну из армейских баз на севере страны, сообщает 24 октября агентство Reuters.
По информации местных военных, нападению подверглась военная база в районе города Джибо.
Кроме того, в ходе нападения боевики уничтожили несколько технических объектов местной телекоммуникационной сети.
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