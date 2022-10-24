Москва, 24 октября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Немецкий актер Тиль Швайгер, известный по фильму «Достучаться до небес», примет участие в съемках российско-немецкой киноленты «Шпион». Об этом представителям СМИ рассказал продюсер проекта Александр N, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеоинтервью Тиль Швайгер

В предстоящей картине Швайгер сыграет отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель — Хорста Каснера. Режиссером картины выступит Томас Ян, ранее сотрудничавший со Швайгером на съемочной площадке драмы «Достучаться до небес». Дата выхода и детали сюжета проекта пока не раскрываются.

Напомним, Тиль Швайгер за свою карьеру снялся в более чем 40 фильмах. Наибольшее признание получили его роли в таких проектах, как «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки», «Мед в голове» и «Красавчик».