Приштина, Сербия, 24 октября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 октября провел встречу с главой американо-еврейской общины Авиталем Лейбовичем.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи стороны обсудили возможности углубления сотрудничества между Израилем и Косово в сфере предпринимательства, обороны и культуры, а также дипломатии и экономики.

Среди прочего, в правительстве Косово поддержали план по восстановлению и обновлению здания еврейского культурного центра в Приштине. В центре будет представлена история дружбы Косово и Израиля.

Напомним, в годы Второй мировой войны албанцы массово предоставлял убежище евреям, что стало основой сотрудничества и взаимного доверия в настоящее время.