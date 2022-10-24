Выборг, Ленинградская область, 24 октября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Наиболее вероятной причиной сейсмических толчков, зафиксированных в Финском заливе в районе Выборга, могло послужить уничтожение морских мин. Об этом пишет вечером 24 февраля телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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«На 18-й якорной стоянке время от времени уничтожают обнаруженные мины. Почти 70 000 мин поставили во время блокады в Финском заливе. Вроде бы по официальным данным — достали где-то половину. Раньше практически каждый год они где-то всплывали», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Финский сейсмологический институт сообщил, что в акватории Финского залива недалеко от российских городов Приморск и Выборг днём 23 октября было зафиксировано четыре сейсмических события неизвестного происхождения.

Уточнялось, что магнитуда сейсмособытий колебалась в диапазоне от 1,4 до 2,0, что примерно соответствует взрывам 50-100 килограммов тротила.