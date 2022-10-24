Нью-Йорк, США, , 22:22 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал трейлер сериала «1899» в жанре мистического триллера, над созданием которого работают авторы шоу «Тьма» Янтье Фризе и Баран бо Одар. Ролик был опубликован 25 октября на YouTube-канале потокового сервиса.

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Сюжет шоу расскажет о том, как группа переселенцев, путешествующая на корабле из Европы в США, замечает дрейфующее таинственное судно, на котором она найдёт то, что бросит людей в океан ужаса. Сцены, показанные в трейлере, дают понять, что зрители могут ожидать от шоу такого же острого сюжета, каким могла похвастаться «Тьма».

Напомним, проект «1899» Netflix анонсировал в ноябре 2018 года. В сентябре 2022-го Фризе и бо Одар рассказали, что в их новом сериале не будет временных парадоксов, но он получит схожую с «Тьмой» атмосферу.

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