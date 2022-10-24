Ижевск, , 22:12 — REGNUM В официальном сообществе единого оператора городских общественных пространств «Парки Ижевска» большинство подписчиков высказалось негативно об организации праздника «Арбузник», в частности, о бесплатной раздаче традиционной осенней ягоды. Жители призвали организаторов не проводить больше раздачу продукции, поскольку это провоцирует давку с участием не только взрослых, но и детей.

Площадка с бесплатными арбузами сообщество «Парки Ижевска» в социальной сети

«Парки Ижевска» уже вторые выходные организовывают праздники нового формата для города Ижевска — тыквенный и арбузный фестивали», — отмечают организаторы, подчеркнув, что мероприятия проводятся на открытых площадках, для жителей они абсолютно бесплатны, а для всех гостей парка предоставляется значительная скидка на аттракционы.

Таким образом организаторы пытаются создать хорошее настроение жителям Ижевска и добавить позитивные моменты в жизнь города.

«Но мы не можем отвечать за то, как ведут себя люди. Мы можем лишь дать людям возможность прийти на праздник, а контролировать воспитание и меры приличия каждого мы не в силах», — прокомментировали претензии организаторы. В то же время в компании поблагодарили подписчиков за обратную связи и заверили, что из данной ситуации будут сделаны выводы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ижевском парке Горького состоялось мероприятие под названием «Арбузник». Жителям города организаторы планировали раздать 10 тонн арбузов бесплатно. Однако, когда был дан старт завершающему этапу праздника с раздачей, возникла давка.

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