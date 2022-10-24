Вашингтон, , 22:13 — REGNUM США очень серьезно воспринимают информацию о возможности провокации с «грязной бомбой» на территории бывшей УССР, однако пока не видят каких-либо доказательств подготовки к такой акции, заявил 24 октября координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом пояснил, что Вашингтон не видит такой подготовки «с российской стороны».

«На данном этапе мы не располагаем свидетельствами подготовки к применению с российской стороны ни ядерного оружия, ни грязной бомбы», — сказал представитель Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД и Минобороны России официально заявили, что располагают подробной информацией о подготовке Киева провокации с применением «грязной бомбы» для последующего обвинения Москвы в применении ядерного оружия малой мощности.

По данным российской стороны, работы по изготовлению «грязной бомбы» были поручены руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в Днепропетровской области, а также киевскому Институту ядерных исследований.

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