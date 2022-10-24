Вашингтон, 24 октября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. США очень серьезно воспринимают информацию о возможности провокации с «грязной бомбой» на территории бывшей УССР, однако пока не видят каких-либо доказательств подготовки к такой акции, заявил 24 октября координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

При этом пояснил, что Вашингтон не видит такой подготовки «с российской стороны».

«На данном этапе мы не располагаем свидетельствами подготовки к применению с российской стороны ни ядерного оружия, ни грязной бомбы», — сказал представитель Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД и Минобороны России официально заявили, что располагают подробной информацией о подготовке Киева провокации с применением «грязной бомбы» для последующего обвинения Москвы в применении ядерного оружия малой мощности.

По данным российской стороны, работы по изготовлению «грязной бомбы» были поручены руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в Днепропетровской области, а также киевскому Институту ядерных исследований.