Москва, 24 октября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети столицы в ожидании заморозков, которые прогнозируются в ночь на 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, под особым контролем опасные участки дорог — мосты, тоннели, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъёмы и спуски, площадки торможения на остановках общественного транспорта», — говорится в сообщении.

В Комплексе городского хозяйства призвали водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, по прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в Москве ожидаются первые заморозки: столбики термометров могут опуститься до — 2 °C.