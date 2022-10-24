Санкт-Петербург, , 22:11 — REGNUM 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 разгромил «Сочи». Основное время встречи завершилось со счетом 7:0.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Иван Сергеев (2’, 25’ Вячеслав Караваев), Вендел (32’ Далер Кузяев), Малком (11’ Вендел, 74’), Вильмар Барриос (53’ Клаудиньо) и Густаво Мантуан (76’). Единственную красную карточку получил защитник «Сочи» Артем Мещанинов.

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родриган (Чистяков, 72’), Караваев (Адамов, 58’), Барриос (Мантуан, 58’), Вендел (Мостовой, 64’), Кузяев, Малком, Клаудиньо, Сергеев (Бакаев, 64’).

«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Юрганов, Мещанинов, Цаллагов (Кравцов, 62’), Нобоа (Шипунов, 77’), Макарчук, Маргасов, Юсупов (Ушатов, 77’), Джорджевич (Сарвели, 62’), Жоазиньо (Сиссако, 27’).

«Зенит», одержав 11 победу и набрав 36 очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 20 очками остался на восьмой позиции.