Москва, 24 октября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. В российский прокат выйдет кинолента шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали», взявшая главный приз Каннского кинофестиваля в 2022 году. Об этом сообщил телеграм-канал «Сеанс».

Кинозал

Премьера картины в отечественных кинотеатрах состоится 1 декабря 2022 года. Предполагается, что «Треугольник печали» будет доступен для просмотра сразу в двух вариантах: в дубляже и в режиссерской версии.

Напомним, «Треугольник печали» рассказывает о паре моделей, оказавшейся на необитаемом острове среди миллиардеров и их прислуги. Главные роли в фильме исполнили Шарлби Дин Крик, Харрис Дикинсон и Вуди Харрельсон.