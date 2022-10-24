Краснодар, 24 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае очереди на паром ожидают около тысячи водителей грузовых автомобилей. Время они пережидают на перехватывающих стоянках, оборудованных в Темрюкском, Славянском и Красноармейском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 24 октября.

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Водителей грузовиков регистрируют в специальной электронной очереди. Зарегистрироваться им помогают работающие на парковках сотрудники, волонтёры. В зависимости от того, что перевозят водители, грузовику присваивают группу очередности.

Водители грузовых автомобилей обеспечены всем необходимым.