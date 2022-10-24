Минск, 24 октября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Белоруссия больше не будет организовывать участки для голосования за границей. Об этом заявил председатель ЦИК БелоруссииИгорь Карпенко, сообщает Sputnik.

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Карпенко обозначил две причин, которые повлияли на подобные новации в Избирательном кодексе, — коронавирус и сокращение белорусских диппредставительств за рубежом.

«Так, не будут образовываться участки для голосования за рубежом, что связано с имеющимся отрицательным опытом проведения избирательных кампаний по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, отсутствия необходимых условий для безопасности работников загранучреждений и граждан, сокращения численности работников дипломатических служб», — заявил глава ЦИК.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее Игорь Карпенко предлагал отменить в Белоруссии порог явки на выборах депутатов, а также аккредитовывать наблюдателей на участках для голосования до начала досрочного голосования.