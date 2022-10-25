25 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Президент Сербии Александр Вучич выбрал правительство, которое поможет ему реализовать собственные интересы. Нельзя сказать, что оно будет прозападным, но и пророссийским оно точно не будет.

Татьяна Стоянович, , 01:15 — REGNUM Новое правительство Сербии составлено так, чтобы оно не было ни прозападным, ни пророссийским, ни просербским; оно составлено так, чтобы защищать интересы одного человека — президента Сербии Александра Вучича. Такое мнение высказал ИА REGNUM лидер сербского оппозиционного движения «Отечество» Младжан Джорджевич.

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Александр Вучич на совещании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии 23 октября объявил состав нового правительства Сербии. На посту премьер-министра останется Анна Брнабич, министром иностранных дел станет лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич, который уже занимал эту должность с 2014 по 2020 год. Министром финансов остается Синиша Мали. Министр обороны Александр Вулин покинет правительство и возглавит Агентство безопасности и информирования Сербии, а должность министра горной промышленности и энергетики Зораны Михайлович займет Дубравка Негре. Министерство обороны возглавит мэр города Нови-сад Милош Вучевич.

«С тех пор, как к власти пришла Сербская прогрессивная партия Александра Вучича, выборы в Сербии проходят фактически раз в полтора года. Тот факт, что это правительство формируется на протяжении семи месяцев после выборов, говорит о том, что нет никакого значения, кто будет во главе какого министерства. Министры не принимают решения и их никто ни о чем не спрашивает. Конкретно в данном случае речь идет о том, что правительство выбрано по предпочтениям самого Вучича. Это не прозападное или пророссийское правительство. Оно и не просербское — это провучичевское правительство, которое будет работать над тем, чтобы действующий президент Сербии остался у власти», — рассказал Джорджевич.

Отвечая на просьбу прокомментировать то, что для главного сторонника прозападного курса Сербии из предыдущего правительства Зораны Михайлович не оказалось места в новом кабинете, Джорджевич отметил, что этот факт не должен радовать Россию, так как ее преемница Негре такой же «западный человек», как и сама Михайлович.

«В этом смысле кадровые решения не имеют никакого значения. Главный вопрос — это политическая ориентация самого Александра Вучича. У правительства, которое формируется сейчас, будет несколько задач. Первая — привести внешнюю политику Сербии в соответствие с политикой ЕС и ввести санкции против России. Вторая — закрыть вопрос Косово и Метохии и обеспечить сепаратистскому Косово вступление в ООН. Третья задача — открыть путь для вступления Сербии в НАТО. До этого нужно будет уничтожить Республику Сербскую и создать централизованную Боснию и Герцеговину», — полагает сербский политик.

Младжан Джорджевич Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, реализация всех этих задач приведет к тому, что Белград еще больше дистанцируется от России. Сербия с таким правительством сможет стать частью процесса евроатлантической интеграции, добавил Джорджевич.

Политик отметил, что возвращение Ивицы Дачича на должность министра иностранных дел на первый взгляд выглядит как намерение Белграда сражаться за сохранение Косово и Метохии в составе Сербии, так как во время его предыдущего мандата ряд государств отменил признание независимости Косово, а сам Дачич на хорошем счету в России, которая является главным союзником Сербии в деле защиты Косово и Метохии на международных площадках.

«Но нельзя забывать, что Ивица Дачич — это человек, подписавший Брюссельское соглашение в 2013 году, так что его борьба за Косово — это фарс. В этом смысле роль Дачича будет прямо противоположной. Учитывая хорошую коммуникацию Дачича с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, его задача скорее всего состоит в том, чтобы убедить Россию смириться с введением определенных санкций со стороны Сербии. Ранее в сербских СМИ уже призывали Россию понять, в каком сложном положении находится сербское руководство. Слушая подобные заявления, человек может подумать, что русские должны радоваться, если Сербия введет против них санкции», — отметил Джорджевич.

Встреча Сергея Лаврова и Ивицы Дачича МИД России

Политик добавил, что сербская общественность убеждена в том, что отмена признания независимости Косово со стороны некоторых государств является заслугой российской дипломатии, так как сам Дачич не обладает нужным политическим авторитетом для того, чтобы уговорить какое-то иностранное государство на подобный шаг.