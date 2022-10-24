Минск, 24 октября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. В Белоруссии в сентябре упала средняя зарплата. В прошлом месяце она составила 1637 белорусских рублей (40 400 российских рублей). Это на 28,5 белорусских рубля (703 российских рубля) меньше, чем было в августе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Белстатом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1%). Таким образом, средняя зарплата в сентябре после всех обязательных вычетов составила около 1408 белорусских рублей (34 700 российских рублей).

Как сообщалоИА REGNUM, в общереспубликанском банке вакансий сейчас размещено почти 101,2 тыс. предложений от нанимателей. Больше половины из них — на зарплату до 700 белорусских рублей (17 200 российских рублей).